25 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область

"Не поработаешь топором - не доберёшься до работы". В Екатеринбурге одну из улиц затопило холодной водой

В Екатеринбурга из-за прорыва трубы холодного водоснабжения на Эльмаше затопило дорогу. Из-за этого все машины, который были припаркованы у обочины, покрылись льдом.Инцидент произошёл поздним вечером. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МУП "Водоканал", аварию локализовали ночью, а сейчас рабочие устраняют последствия утечки.

"Вчера к нам поступила заявка. В 22.15 отключили поврежденный водовод диаметром 200 мм. На месте работает служба благоустройства", - добавили в пресс-службе.

Екатеринбург, коммунальная авария, Эльмаш(2018)|Фото: vk.com, Алексей Тимохин

Екатеринбург, коммунальная авария, Эльмаш(2018)|Фото: vk.com, Алексей Тимохин

В группе "Инцидент Екатеринбург" уральцы тут же начали публиковать фотографии с комментариями: "Не поработаешь топором - не доберёшься до работы", "Можно быть уверенным, колеса не снимут до весны точно", "Повезло кому-то, народ совсем в окна не смотрит".

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"Не поработаешь топором - не доберёшься до работы". В Екатеринбурге одну из улиц затопило холодной водой

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Теги: екатеринбург, эльмаш, холодная вода, потоп, водоканал



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