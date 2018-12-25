25 Декабря 2018
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Общество

Актриса и филантроп Яна Поплавская раскритиковала известную торговую сеть

Актриса Яна Поплавская (51) на своей странице в соцсети Facebook рассказала об организации помощи для детей, пострадавших во время теракта в Керченском техникуме. Несколько подростков, получивших ранения во время нападения на учебное заведение в октябре этого года, до сих пор проходят лечение в Москве.

По словам Поплавской, она обратилась к ритейлеру бытовой техники и электроники "М-Видео" с просьбой предоставить для детей спонсорскую помощь в виде 11 ноутбуков, необходимых для обучения. В компании не сочли возможным эту просьбу удовлетворить. Это вызвало негодование актрисы. "Для меня просить - не унизительно, когда я делаю это для других, для тех, кто оказался в тяжёлой ситуации. И отказ в помощи - это обычное дело, и у всех на это свои причины. Но есть ситуации, когда это выглядит смешно, а форма отказа вызывает самые неприятные эмоции, отвращение", - пишет Поплавская (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Впрочем, Поплавская сама же и указывает, что в "М-Видео" рассказали об уже имеющихся у компании благотворительных проектах, расходы сверх которых, вероятно, не предусмотрены. Но актриса считает, что это не является весомой причиной для отказа.

В итоге ноутбуки для детей приобрел за свой счет адвокат Александр Добровинский.

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Актриса и филантроп Яна Поплавская раскритиковала известную торговую сеть

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Теги: яна поплавская, благотворительность, теракт в керчи



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