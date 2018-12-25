Дума Екатеринбурга окончательно приняла бюджет города на 2019 год

Екатеринбургская городская дума в окончательном, втором чтении одобрила проект бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, передает корреспондент Накануне.RU

Депутат Дмитрий Сергин предложил заслушать в качестве докладчика о проекте главного финансового документа Екатеринбурга мэра Александра Высокинского, присутствовавшего в зале.

"Это первый бюджет новой команды администрации города", - объяснил Сергин.

Однако коллеги с ним не согласились - проект, как и полагалось, презентовала и.о. начальника департамента финансов администрации города Екатеринбурга Анна Турунцева.

По её информации, доходы бюджета составят 40,9 млрд руб., расходы - 43 млрд 130 млн. руб. Таким образом, в казне заложен дефицит в размере 6,3%. Согласно прогнозам, в течение трёх лет доходы будут постепенно увеличиваться, а дефицит сокращаться.

Основные доходы муниципальной казны на следующий год традиционно формируются за счет налогов на доходы физических лиц (8,5 млрд руб.), на имущество (4,3 млрд), на совокупный доход (4,1 млрд); дохода от использования муниципального имущества (2,8 млрд); безвозмездных субсидий, субвенций и трансфертов (17,4 млрд).

Более половины бюджета - 2019 городские власти намерены направить на финансирование социальных статей. Так, расходы на образование запланированы в объеме 22 млрд руб, социальную политику – 3,9 млрд, здравоохранение – 1,5 млрд, культуру – 1,4 млрд руб. На дорожное хозяйство намерены потратить 5,4 млрд руб., жилищно-коммунальное хозяйство – 2,4 млрд, транспорт – 1,8 млрд руб.

Главный финансовый документ столицы Среднего Урала депутаты одобрили большинством голосов, против были только шесть представителей КПРФ, которые даже не стали выступать при обсуждении.

Отметим, что сегодня на заседании гордумы присутствует депутат Государственной думы, член президиума Генсовета партии "Единая Россия", руководитель Межрегионального координационного совета по УрФО Иван Квитка.

Напомним, что ранее резкой критике думу Екатеринбурга за их решение резко повысить зарплаты представителям власти Екатеринбурга подверг другой партийный функционер федерального масштаба - Секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, после чего народные избранники отменили свое решение.