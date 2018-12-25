За падение железного листа с крыши на ребенка свердловская УК заплатит штраф

25 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

За падение железного листа с крыши на ребенка свердловская УК заплатит штраф

Прокуратура Каменска-Уральского завершила проверку по инциденту с мальчиком, на которого весной этого года с крыши дома упал металлический лист. Руководитель управляющей компании, которая обслуживает многоквартирный дом, оштрафован на 50 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, инцидент случился 9 мая 2018 года: 12-летний ученик пятого класса возвращался домой, и когда проходил мимо дома №32 по улице Октябрьской, на него упал лист железа с крыши жилого дома. Мальчик получил телесные повреждения, которые расцениваются, как причинившие лёгкий вред здоровью.

Управление указанным многоквартирным домом осуществляет ООО "УК "ДЕЗ". Надзорное ведомство установило, что гендиректор компании допустил нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: повреждение кровли, свесов, желобов и водоприемных воронок своевременно не устранено, не обеспечена плотность и прочность отдельных металлических листов кровли, особенно на свесах.

В связи с этим в отношении гендиректора было возбуждено административное дело по статье "осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований". Директора оштрафовали на 50 тыс. руб. по решению суда. Кроме того, сейчас рассматривается иск матери мальчика о компенсации морального вреда.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

За падение железного листа с крыши на ребенка свердловская УК заплатит штраф

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прокуратура, управляющая компания, травма, ребенок, штраф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.05.2018 08:43 Мск На Среднем Урале школьника покалечило листом железа, упавшим с крыши многоэтажки

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2965

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети