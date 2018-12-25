За падение железного листа с крыши на ребенка свердловская УК заплатит штраф

Прокуратура Каменска-Уральского завершила проверку по инциденту с мальчиком, на которого весной этого года с крыши дома упал металлический лист. Руководитель управляющей компании, которая обслуживает многоквартирный дом, оштрафован на 50 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, инцидент случился 9 мая 2018 года: 12-летний ученик пятого класса возвращался домой, и когда проходил мимо дома №32 по улице Октябрьской, на него упал лист железа с крыши жилого дома. Мальчик получил телесные повреждения, которые расцениваются, как причинившие лёгкий вред здоровью.

Управление указанным многоквартирным домом осуществляет ООО "УК "ДЕЗ". Надзорное ведомство установило, что гендиректор компании допустил нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: повреждение кровли, свесов, желобов и водоприемных воронок своевременно не устранено, не обеспечена плотность и прочность отдельных металлических листов кровли, особенно на свесах.

В связи с этим в отношении гендиректора было возбуждено административное дело по статье "осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований". Директора оштрафовали на 50 тыс. руб. по решению суда. Кроме того, сейчас рассматривается иск матери мальчика о компенсации морального вреда.