На Южном Урале медведь растерзал мужчину

25 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область

На Южном Урале медведь растерзал мужчину

В ЗАТО Озерск местный житель погиб после нападения медведя. Сотрудникам патрульно-постовой службы пришлось застрелить животное, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел накануне вечером на территории хозяйственных построек по улице Промышленной.

Медведь смертельно ранил 41-летнего мужчину. Животное представляло угрозу для жизни граждан, поэтому прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы применили табельное оружие.

"В результате принятых мер представлявший угрозу жизни и здоровью граждан медведь был обезврежен. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Известно, что несколько лет назад погибший мужчина сам принес из леса медвежонка и построил для него вольер.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Южном Урале медведь растерзал мужчину

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: медведь, Озерск, ЗАТО, оружие, нападение,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2936

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети