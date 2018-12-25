На Южном Урале медведь растерзал мужчину

В ЗАТО Озерск местный житель погиб после нападения медведя. Сотрудникам патрульно-постовой службы пришлось застрелить животное, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел накануне вечером на территории хозяйственных построек по улице Промышленной.

Медведь смертельно ранил 41-летнего мужчину. Животное представляло угрозу для жизни граждан, поэтому прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы применили табельное оружие.

"В результате принятых мер представлявший угрозу жизни и здоровью граждан медведь был обезврежен. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Известно, что несколько лет назад погибший мужчина сам принес из леса медвежонка и построил для него вольер.