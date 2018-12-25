25 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

В Челябинской области зафиксировано падение рождаемости

В Челябинской области в 2018 году зафиксировано снижение рождаемости. Этот показатель составил 11 родов на тысячу человек, в 2017 году — 11,7 родов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава, всего в период с января по октябрь в регионе родился 32 тыс. 51 ребенок.

По словам министра здравоохранения Сергея Приколотина, даже по сравнению с провальным 2017 годом, число рождений уменьшилось.

"Рожают меньше, и это закономерно. Мы входим в период, когда женщин фертильного возраста становится меньше, это та самая демографическая яма. Сейчас наша задача – работать над стимулированием рождения второго и третьего ребенка в семье", - подчеркнул он.

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В Челябинской области зафиксировано падение рождаемости

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Теги: рождаемость, дети, Сергей Приколотин,



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