Кухарук отчитался о заслугах Моора на заседании тюменской гордумы

Глава Тюмени Руслан Кухарук на сегодняшнем заседании тюменской городской думы представил депутатам доклад об итогах деятельности администрации за 2017 г., и предварительных итогах за 2018 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Свой доклад градоначальник начал с описания демографической ситуации в городе. По его словам, Тюмень является одним из немногих российских городов, в котором на протяжении уже более 10 лет наблюдается стабильный естественный прирост населения. За пять лет численность населения выросла на 13% и превысила 768 тыс. человек. На 16 тыс. численность увеличилась за девять месяцев текущего года. Руслан Кухарук отметил, что люди хотят жить и работать в Тюмени и объяснил это высоким уровнем жизни.

"Рост денежных доходов населения обеспечивается за счет увеличения доходов от предпринимательства, роста оплаты труда. Этому должно способствовать создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, сокращения неформальной занятости, легализации трудовых отношений, при этом снижается уровень безработицы, который уже сегодня в 2,6 раза ниже уровня безработицы по стране", - заявил глава города.

Важнейшей задачей властей Руслан Кухарук назвал повышение уровня жизни тюменцев, и одним из наиболее эффективных механизмов является создание благоприятной инвестиционной среды.

Несмотря на непростую ситуацию в экономике, в городе открываются новые производства, развиваются действующие предприятия, запускаются новые инвестпроекты. По итогам девяти месяцев 2018 г. 17 отраслей показали рост объема отгруженных товаров собственного производства. Объем инвестиций по итогам 2017 г. в основной капитал составил 78 млрд руб., что на четверть превышает среднероссийские показатели. Для инвесторов предусмотрены различные льготы и сопровождение инвестпроекта.

"В 2018 г. Тюменская область подтвердила свои позиции региона-лидера, поднявшись на первую ступень в национальном рейтинге состояния инвестклимата", - отметил Кухарук.

С каждым годом увеличивается численность субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас она превышает 47 тыс. единиц. Оборот розничной торговли в 2017 г. превысил 234 млрд руб. Помимо строящихся крупных ТЦ и магазинов федеральных сетей в городе активно развиваются магазины с товарами местных производителей. Регулярно проводятся продовольственные ярмарки.

Отдельно Руслан Кухарук остановился на развитии социальной сферы: образования и здравоохранения. Он отметил, что в городе строятся школы и детские сады, больницы. Развивается массовая физкультура и спорт, культура.

Также Руслан Кухарук отметил строительство жилья, как фактор, формирующий отношение граждан к своему родному городу.

"В 2017 г. было введено в эксплуатацию 646 тыс. кв. м жилья. Сегодня значение этого показателя составляет более 750 тыс. кв. м. Наряду со строительством нового жилья в городе проводится ликвидация старого аварийного фонда. Как в рамках работы областных и городских планов переселения граждан, так и в рамках развития застроенных территорий с привлечением застройщика. Ежегодно мы уверено продвигаемся в этом направлении", - сообщил мэр, отметив, что в прошлом году было переселено 236 человек. В 2018 г. - 784 человека.

С 2015 г. Тюмень приступила к реализации программы капремонта. В полном объеме выполнены работы в рамках первого этапа в 300 многоквартирных домах, проведена замена 251 лифта. В рамках второго этапа с 2018 г. выполнены работы в 22 многоквартирных домах.

Продолжаются работы по благоустройству с вовлечением граждан в реализацию проекта формирования комфортной городской среды. Появляются места отдыха населения. Проводятся мероприятия по обеспечению населения чистой водой. Ведутся работы по развитию маршрутной сети транспорта. За два года построено 16 км дорог. Полным ходом идет обновление автобусного парка. Автобусы малого класса заменяются автобусами большого и среднего класса.

Все изменения осуществляются в рамках 20 муниципальных программ, охват бюджета которыми на протяжении ряда лет составляет порядка 94%. Доходы бюджета в 2017 г. составили 24 млрд 359 млн руб. За 11 месяцев 2018 г. бюджет получил доход в размере 24 млрд руб. Расходная часть исполнена на 94%.

Отчет главы города депутаты приняли, правда, отметили, что указанные достижения являются заслугами прежнего главы администрации Александра Моора. Напомним, 29 мая 2018 г. Александр Моор был назначен исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, сменив Владимира Якушева, который был назначен министром строительства РФ. Ранее общественники высказывали мнение, что Александр Моор должен был предоставить отчет о своей работе перед уходом с поста.

"Мы заслушали доклад об итогах социально-экономического развития за 2017 г. и девять месяцев 2018 г. Мы с вами видим ежегодное улучшение демографической ситуации, как основного индикатора развития. Низкий уровень безработицы в 4%, рост индекса производства, увеличение объемов розничной торговли, активное расселение из аварийных домов, развитие дорожной сферы. В 2018 г замкнули кольцевую дорогу, благоустройство дворов, парков, скверов. Это говорит о динамичности развития города, и это все - заслуга Александра Моора в бытности главой города", - отметил депутат Мурат Тулебаев. Отдельно он попросил главу города сосредоточить усилия на увеличении количества мест в детских садах для детей от полутора до трех лет, поддержке малого бизнеса, а также призвал "откорректировать среднюю зарплату" - считать ее без учета заработной платы руководителей.

Аналогичное предложение высказал и депутат Александр Петрушин.

"При обсуждении доклада на заседании комиссии слушатели и некоторые депутаты выразили обоснованные сомнения в размере средней зарплаты - 54 тыс. руб. Разъяснения директора департамента экономики Сергея Толстых этих сомнений не развеяли сомнений. Мы понимаем, что зарплата у работников бюджетной сферы разная, обобщать ее не совсем справедливо. У нас только единый налог на зарплату - 13%. Включать в среднемесячную зарплату бюджетников представителей других небюджетных отраслей, например, нефтяников на наш взгляд несправедливо. Просим учесть наше мнение и давать этот весьма важный для города показатель по категориям - образование, здравоохранение, городское хозяйство и так далее", - подчеркнул парламентарий.