В Екатеринбурге готовят к реконструкции сквер на площади Обороны

У администрации Екатеринбурга в планах реконструировать сквер на площади Обороны, который находится на пересечении улиц Луначарского и Тверитина. На портале госзакупок появился соответствующий аукцион на разработку дизайн-концепции территории, передает корреспондент Накануне.RU

На выполнение проектных работ по реконструкции и благоустройству сквера мэрия готова потратить 387,6 тыс. рублей. В документации говорится, что на данный момент на площади недостаточно объектов, которые поддерживают основную концепцию сквера и центрального постамента памятника "Седой Урал". Также там мало пешеходных троп, имеется старая уличная мебель, дефекты тротуарного покрытия и элементов благоустройства.

Реконструкция сквера предполагает установку малых архитектурных форм, организацию новых пешеходных маршрутов, обновление уличной мебели, ремонт освещения, а также разработку зимнего варианта оформления сквера.

Итоговый проект должен быть готов не позднее 15 марта 2019 года.