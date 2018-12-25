В Екатеринбурге готовят к реконструкции сквер на площади Обороны

25 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге готовят к реконструкции сквер на площади Обороны

У администрации Екатеринбурга в планах реконструировать сквер на площади Обороны, который находится на пересечении улиц Луначарского и Тверитина. На портале госзакупок появился соответствующий аукцион на разработку дизайн-концепции территории, передает корреспондент Накануне.RU

На выполнение проектных работ по реконструкции и благоустройству сквера мэрия готова потратить 387,6 тыс. рублей. В документации говорится, что на данный момент на площади недостаточно объектов, которые поддерживают основную концепцию сквера и центрального постамента памятника "Седой Урал". Также там мало пешеходных троп, имеется старая уличная мебель, дефекты тротуарного покрытия и элементов благоустройства.

Реконструкция сквера предполагает установку малых архитектурных форм, организацию новых пешеходных маршрутов, обновление уличной мебели, ремонт освещения, а также разработку зимнего варианта оформления сквера.

Итоговый проект должен быть готов не позднее 15 марта 2019 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге готовят к реконструкции сквер на площади Обороны

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сквер, площадь Обороны, реконструкция, благоустройство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2936

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети