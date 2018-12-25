Куйвашев поздравил депутатов Екатеринбургской городской думы с наступающим

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поздравил депутатов Екатеринбургской городской думы с наступающим Новым годом. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Куйвашев нацелил народных избранников на вывод уральской столицы на новые позиции и горизонты. По словам губернатора, в наступающем году нужно сосредоточить усилия на проектах, которые власти обещали реализовать независимо от исхода борьбы за всемирную выставку "Экспо-2025": речь идет о строительстве новой ветки метро, модернизации городских трамваев и развитии скоростного трамвайного сообщения, а также возведении инновационного и комфортного "Умного города".

Кроме этого, важнейшим направлением работы остается подготовка к празднованию 300-летия Екатеринбурга.

Глава города Александр Высокинский подвел итоги года, отметив заслуги депутатов в реализации планов и проектов развития уральской столицы. В свою очередь, председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин выразил готовность к дальнейшему темному взаимодействию с областными властями.

Напомним, ранее стало известно, что муниципалитеты Среднего Урала получат дополнительные 23,5 млн рублей из казны региона.