25 Декабря 2018
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Политика Свердловская область

Куйвашев поздравил депутатов Екатеринбургской городской думы с наступающим

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поздравил депутатов Екатеринбургской городской думы с наступающим Новым годом. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Куйвашев нацелил народных избранников на вывод уральской столицы на новые позиции и горизонты. По словам губернатора, в наступающем году нужно сосредоточить усилия на проектах, которые власти обещали реализовать независимо от исхода борьбы за всемирную выставку "Экспо-2025": речь идет о строительстве новой ветки метро, модернизации городских трамваев и развитии скоростного трамвайного сообщения, а также возведении инновационного и комфортного "Умного города".

Евгений Куйвашев, встреча с депутатами Екатеринбургской городской думы(2018)|Фото: gubernator96.ru

Кроме этого, важнейшим направлением работы остается подготовка к празднованию 300-летия Екатеринбурга.

Глава города Александр Высокинский подвел итоги года, отметив заслуги депутатов в реализации планов и проектов развития уральской столицы. В свою очередь, председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин выразил готовность к дальнейшему темному взаимодействию с областными властями.

Напомним, ранее стало известно, что муниципалитеты Среднего Урала получат дополнительные 23,5 млн рублей из казны региона.

Евгений Куйвашев, встреча с депутатами Екатеринбургской городской думы(2018)|Фото: gubernator96.ru

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Куйвашев поздравил депутатов Екатеринбургской городской думы с наступающим

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Теги: Куйвашев, депутаты, ЕГД, Новый год



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