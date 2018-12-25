На пост председателя Челябинского облсуда рекомендован Вячеслав Малашковец

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала кандидатуру Вячеслава Малашковца на должность председателя Челябинского облсуда. Соответствующее решение было принято на заседании ВККС 24 декабря.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Малашковец в начале октября был назначен исполняющим обязанности председателя Челябинского областного суда. Ранее он занимал должность заместителя председателя облсуда, курировал рассмотрение уголовных дел.

Сергей Минин, с 2014 года возглавлявший суд, указом президента был назначен председателем Седьмого кассационного суда.