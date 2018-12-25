25 Декабря 2018
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"Яндекс" впервые приготовил собственное новогоднее шоу

Компания "Яндекс" готовит первое собственное новогоднее шоу совместно с группой "Красный квадрат".

В выступлении участвуют артисты и блогеры, о которых часто спрашивали пользователи, в том числе Катя Клэп, Ида Галич, Вера Брежнева, Ольга Серябкина, Ёлка, Манижа и другие. "Красный квадрат" Аркадия Ротенберга — крупный производитель развлекательных телепроектов, таких как "Голос", "Фабрика звезд", "Прожекторперисхилтон", "Модный приговор", "Кто хочет стать миллионером?".

"В Новый год на "Яндекс" заходят миллионы людей. Зная это и хорошо понимая интересы пользователей, мы решили сделать собственное шоу и пригласить на него тех, о ком у "Яндекса" чаще всего спрашивали в уходящем году",— сообщил коммерческий директор "Яндекса" Леонид Савков.

В прошлую новогоднюю ночь на "Яндекс" заходили около 12 млн человек, а мобильным приложением поисковика пользовались 3,8 млн человек. На "Яндекс.Эфире" — сервисе, где транслируются телеканалы,— пик активности пришелся на первый час нового года, когда показывали новогодние шоу.

В традиционном телеэфире самое рейтинговое телесобытие новогодней ночи традиционно — обращение президента. Его показывают крупнейшие телеканалы, сообщает "Коммерсант".

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"Яндекс" впервые приготовил собственное новогоднее шоу

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Теги: Яндекс, новогоднее шоу



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