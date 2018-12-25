Жителя Екатеринбурга, больного туберкулезом, госпитализировали принудительно

В Екатеринбурге добились принудительной госпитализации мужчины, больного туберкулезом, который длительное время отказывался проходить обследование и лечение.

Как сообщил Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, как выяснилось, на диспансерном учете состоит местный житель с туберкулезом легких в фазе распада и обсеменения. Данная форма является заразной, а больной представляет опасность для окружающих.

Мужчина систематически уклонялся от лечения: неоднократно отказывался от госпитализации, не принимал медицинские препараты. Городская прокуратура направила в Ленинский районный суд Екатеринбурга исковое заявление о принудительной госпитализации больного в медицинскую противотуберкулезную организацию. Требование было удовлетворено.

В настоящее время житель Екатеринбурга проходить лечение.