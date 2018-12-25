25 Декабря 2018
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"Урал" победил "Университет-Югру" и закончил круг чемпионата

"Урал" в заключительном домашнем матче 2018 года встретился с двукратным чемпионом Суперлиги-1, клубом "Университет-Югра" из Сургута.

Как сообщили Накануне.RU в уральском клубе, встреча стала последней игрой "Урала" в первом круге регулярного чемпионата. "Урал" одержал победу со счетом 94:71. Самыми результативными в составе команды стали Денис Левшин и Дмитрий Дойников, которые набрали по 15 очков.

"Урал" закончил первый круг чемпионата на 8 месте. У команды 23 очка, восемь побед при семи поражениях. 27 декабря "Урал" сыграет с "Новосибирском" на выезде ответный матч 1/4 финала Кубка России.

Ближайшая домашняя игра "Урала" состоится на 7 января.

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"Урал" победил "Университет-Югру" и закончил круг чемпионата

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Теги: Урал, волейбол, Университет-Югра



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