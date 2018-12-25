Посольство РФ: Москва на Британию не нападала
Российское посольство в Великобритании выразило сожаление после выпада в адрес Москвы со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в рождественском обращении.
Российские дипломаты выразили удивление после слов главы правительства Соединенного Королевства, которая поблагодарила британских военнослужащих, якобы предотвративших нападение России на страну с воздуха и моря.
В посольстве отметили, что никаких попыток нападения со стороны ВВС или ВМФ России не было, сообщает ТАСС.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обращаясь с рождественским посланием к британским военнослужащим, поблагодарила их за "защиту от российского вторжения".
По ее словам, ВС в уходящем году были задействованы "при защите" британских "территориальных вод и воздушного пространства от российского вторжения", а также в деле усиления "союзников в Восточной Европе", передает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что премьер-министр выразила надежду на прекращение "нападений" российской стороны, "подрывающих международные договоренности и международную безопасность".