Посольство РФ: Москва на Британию не нападала

Российское посольство в Великобритании выразило сожаление после выпада в адрес Москвы со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в рождественском обращении.

Российские дипломаты выразили удивление после слов главы правительства Соединенного Королевства, которая поблагодарила британских военнослужащих, якобы предотвративших нападение России на страну с воздуха и моря.

В посольстве отметили, что никаких попыток нападения со стороны ВВС или ВМФ России не было, сообщает ТАСС.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обращаясь с рождественским посланием к британским военнослужащим, поблагодарила их за "защиту от российского вторжения".

По ее словам, ВС в уходящем году были задействованы "при защите" британских "территориальных вод и воздушного пространства от российского вторжения", а также в деле усиления "союзников в Восточной Европе", передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр выразила надежду на прекращение "нападений" российской стороны, "подрывающих международные договоренности и международную безопасность".