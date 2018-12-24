В ямальском детском саду ребенок получил ожоги от кварцевого облучателя

Четырехлетний воспитанник детского сада "Росинка" в Салехарде получил ожоги роговицы обоих глаз, кожных покровов лица, шеи, рук и ног из-за того, что воспитатель оставила ребенка в помещении с включенным кварцевым облучателем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, воспитатель оставила ребенка без присмотра во время кварцевания помещения. От воздействия ультрафиолетовых лучей ребенок получил телесные повреждения.

Прокуратура вынесла представление в адрес начальника департамента образования города, три должностных лица детсада, в том числе заведующая, привлечены к административной ответственности.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании морального вреда в пользу ребенка в размере 50 тыс. руб.