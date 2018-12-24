В Югре семьи получат единовременную денежную выплату

В Югре до конца года семьи, получающие ежемесячное пособие на детей, социальное пособие на детей-инвалидов, состоящих на учете в центре социальных выплат автономного округа, получат выплату, приуроченную к объявленному в регионе году семьи, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

Деньги семьи получат в беззаявительном порядке, до 31 декабря 2018 года. Прогнозная численность получателей выплаты превышает 40 тыс. человек.

Соответствующее решение было принято на заседании окружного правительства, которое провела губернатор Наталья Комарова. Она отметила, что в этом году каждый пятый житель округа получил единовременную денежную выплату к 25-летию Конституции РФ и объявленному президентом РФ Десятилетию детства.