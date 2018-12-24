В Кунгуре детям предложили "жить с теми, кто обеспечит им наилучший уход"

В Кунгуре ученикам одной из школ дали раскраску, в которой говорится, что "они могут выбирать: жить с родителями или с теми, кто обеспечит им наилучший уход". Возмущенные родители, узнав, что в школу неоднозначная игрушка пришла по приказу уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой, потребовали от нее объяснений. В аппарате омбудсмена заявили, что раскраска законна, передает корреспондент Накануне.RU.

Мать одного из детей, Ксения М., рассказала Накануне.RU, что ребенок ее подруги, который учится в школе №10, принес домой раскраску, где было написано, что "дети имеют право на воспитание в семейном окружении или быть на попечении тех, кто обеспечит им наилучший уход".

"Мы были в шоке. Что это за пропаганда? Детей изначально настраивают против родителей. Директор школы сказала, что эти раскраски – приказ "сверху", притом от уполномоченного по правам ребенка Светланы Денисовой. Она говорит, что эта фраза содержится в одной из конвенций. Но документ этот – для взрослых, но не для второклассников. Наверняка такие раскраски есть и в других школах", - сказала Ксения.

Неделю назад Денисовой ушла просьба группы кунгурских родителей объясниться и сказать, откуда взялись эти раскраски.

"Её подписал 21 человек, состоящий в нашем "родительском комитете"", - сказала собеседница Накануне.RU.

В аппарате омбудсмена Накануне.RU подтвердили, что Денисова получила обращение от родителей. По ее словам, раскраска - результат работы детского общественного совета, члены которого "провели большую работу, рассказывая своим сверстникам о смысле Конвенции о правах ребенка".

"Я хочу сказать им за это большое спасибо. Благодаря их активности, много школьников узнали важную информацию, в том числе ребята из младших классов – специально для них старшеклассники использовали адаптированные формы, эту самую раскраску", - цитирует Денисову ее пресс-служба.

В соответствии со статьей 42 Конвенции ООН о правах ребенка, государства-участники обязуются широко информировать о принципах и положениях документа как взрослых, так и детей.

"Официальный ответ в адрес родителей я уже направила. В нем я объяснила, что данная раскраска никоим образом не искажает смысл Конвенции, а является лишь адаптацией для детей младшего школьного возраста. Из обращения родителей я могу сделать вывод, что сами родители не в полной мере понимают смысл документа или вовсе не знакомы с ее содержанием, и в будущем я планирую больше внимания уделять правовому просвещению родителей", - резюмировала Денисова.