24 Декабря 2018
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Политика За рубежом

МИД КНР потребовал от США объяснить закупку посольствами шпионского оборудования

МИД КНР отреагировал на сообщение Wikileaks о закупке американскими посольствами шпионского оборудования. Стало известно, что подобное оборудование было направлено в посольства в Сальвадоре, Украине и в других странах.

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин задалась вопросом - для чего вообще Соединённым Штатам нужна подобная аппаратура. Она отметила, что, согласно опубликованной информации, американцы шпионят, в том числе, и за собственными союзниками. В этой связи, по мнению китайских дипломатов, Вашингтон должен дать чёткие объяснения международному сообществу. Кроме того, Хуа Чуньин напомнила союзникам США, что не стоит забывать и о проблемах кибербезопасности.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Вашингтон заявил о том, что сотрудники американского консульства в Гуанчжоу пострадали от акустических атак. Они, а также члены их семей подвергались воздействию шумов, от которых жаловались на потерю слуха, слабость и головную боль. Китай выразил готовность участвовать в расследовании произошедшего, однако никаких подтверждений данных об акустических атаках американская сторона не предоставила.

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МИД КНР потребовал от США объяснить закупку посольствами шпионского оборудования

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Теги: США, МИД КНР, Хуа Чуньин



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