Ямальские школьники отправятся на интеллектуальные соревнования в Петербург

В Ноябрьске и Муравленко определили победителей регионального этапа турнира по решению нефтегазовых кейсов "Умножая таланты". Соревнования среди школьников проводит компания "Газпром нефть" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Как сообщили Накануне.RU в "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе", в Муравленко лучшими в старшей секции (10–11 классы) стали ребята из многопрофильного лицея, в младшей (8–9 классы) – из школы № 4. В Ноябрьске – команды из школ №7 и №13.

Очный региональный этап – нововведение 2018 года: организаторы расширили программу турнира из-за растущего количества желающих принять в нем участие. В Ноябрьске и Муравленко ребята, прошедшие заочный отбор, защищали свои проекты перед экспертами из "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза". На суд жюри было представлено в общей сложности 20 кейсов.

"Конкурс позволяет выявить лидеров из числа талантливых ребят. Кейсы содержат реальные задачи современной нефтегазовой отрасли, работа над подобными исследовательскими проектами – большой труд, а участие в финале – бесценный опыт", – отметил генеральный директор предприятия Александр Шушаков.

Победители регионального этапа представят ямальские города в финале турнира, который пройдет в Санкт-Петербурге в феврале 2019 года. Там они смогут принять участие в тренингах, посетить ведущие профильные вузы города, побывать в Научно-техническом центре "Газпром нефти". Академическим партнером турнира выступает Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого: призовые места дают возможность получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении на технические специальности вуза.