В Челябинске на "Южуралмост" завели дело из-за плохой уборки дорог от снега

В Челябинске возбуждено административное дело в отношении компании "Южуралмост", которая не справилась с надлежащей уборкой улиц и дорог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В минувшие выходные в городе прошел снегопад, а подрядные организации, отвечающие за зимнее содержание улично-дорожной сети, некачественно выполнили свою работу. "Улицы города были покрыты снегом, на многих участках дорог был снежный накат и гололедица", - говорится в сообщении.

По данному факту ГИБДД города возбуждено административное дело в отношении подрядной организации. Нарушителю грозит штраф до 300 тыс. руб.

Напомним, на прошлой неделе врио главы Челябинска Владимир Елистратов и начальник ОГИБДД получили прокурорское представление за ненадлежащее исполнение обязанностей по уборке дорог от снега со стороны АО "Южуралмост". С 26 ноября по 3 декабря управлением дорожного хозяйства администрации города АО "Южуралмост" выдано 293 предписания об устранении дефектов уборки автомобильных дорог Челябинска, часть которых в установленный срок выполнены не в полном объеме.

За этот же период "Южуралмост" получил 17 предписаний от ОГИБДД УМВД России по Челябинску. Однако мер для привлечения к административной ответственности не было принято.