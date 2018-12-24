Памятка для родителей. Школьники Екатеринбурга остаются дома при -25º

Мэрия Екатеринбурга опубликовала памятку для родителей, где сообщается при каких температурах ученики могут не посещать школу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным департамента образования администрации города, параметры следующие:

для учеников 1-4 классов при температуре воздуха -28 градусов без ветра, -25 градусов с ветром (при скорости ветра не менее 4 метров в секунду);

для учеников 5-9 классов при температуре воздуха -30 градусов без ветра, -28 градусов с ветром;

для учеников 10-11 классов при температуре воздуха -32 градуса без ветра, -30 с ветром.

"С теми учениками, которые несмотря на низкие температурные условия пришли в школу, занятия будут проводиться по расписанию", - добавили в мэрии.

Напомним, что в Свердловскую область идут морозы до -30 градусов. Жители Екатеринбурга 24 декабря замёрзли на остановках в ожидании трамваев и автобусов. По данным уральского гидрометцентра, с 24 по 27 декабря местами в регионе ожидается аномально холодная погода.

Ранее с предупреждением выступил региональный главк МЧС. Сотрудники работают в режиме повышенной готовности. Готовы 42 мобильных пункта обогрева, которые в случае необходимости будут развернуты на автодорогах в кратчайшие сроки.