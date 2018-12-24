В Екатеринбурге возбудили дело после смерти женщины и ее ребенка в пожаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти екатеринбурженки и ее 2-летнего ребенка в пожаре на улице Восточной. Как сообщил Накануне.RU официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, дело возбуждено по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Происшествие случилось в уральской столице 22 декабря в доме на улице Восточной, 19. В пожаре пострадал также и второй ребенок погибшей женщины – он находится в больнице.

Одной из возможных причин возгорания следователи считают неосторожное обращение с огнём.

"В ходе расследования проводится комплекс мероприятий по сбору доказательственной базы. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. В том числе, выясняется точный очаг и причина возгорания, а также причина смерти женщины и ребёнка", - прокомментировал Александр Шульга.