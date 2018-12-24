Житель Ноябрьска наказан за кражу 6,8 миллиона и легализацию двух из них

Ноябрянин Шамиль Парашов наказан за многомиллионную кражу и легализацию части денег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

В сентябре прошлого года Шамиль Парашов солгал работнику одной из компаний о том, что может помочь с продажей неликвидного кабеля. Получив от покупателя 6,8 млн руб. за кабель, ноябрянин оставил деньги себе. В октябре 2017 г. Парашов легализовал часть денег – купил в Ноябрьске квартиру и оформил ее на дочь.

Сначала суд наказал преступника "условкой". Гособвинитель обжаловал решение. Вышестоящая инстанция отправила Парашова на три года в колонию общего режима и оштрафовала его на 100 тыс. руб. Квартира конфискована в доход государства, также злоумышленник должен вернуть 6,8 млн руб.