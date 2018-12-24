Югорский поселок в сорокаградусный мороз остался без тепла

Сегодня ночью поселок Высокий в Мегионе остался без отопления из-за прорыва на теплосетях "Тепловодоканала", сообщили Накануне.RU в администрации Мегиона.

Прорыв произошел на перекрестке улиц Советская и Льва Толстого. На место аварии оперативно выехали сотрудники ЖКУ, МЧС и другие аварийные службы, а также заместитель главы города по ЖКХ Геннадий Зверев.

В настоящий момент тепло уже вернулось в дома местных жителей. Отметим, что температура воздуха сегодня в Мегионе опустилась до 39 градусов мороза.