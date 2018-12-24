Дубровский предложил открыть прямое авиасообщение с Вьетнамом

Губернатор Борис Дубровский предложил рассмотреть возможность открытия прямого регулярного авиарейса из Челябинска во Вьетнам. Об этом он сообщил на встрече с генконсулом Вьетнама в Екатеринбурге Нго Фыонг Нги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский отметил, что Республику из года в год все больше посещает туристов из Южного Урала. Генконсул предложение поддержал, добавив, что за 11 месяцев текущего года Вьятнам посетили более 500 тысяч южноуральцев.

Также стороны обсудили перспективы "УралаАЗ" по локализации производства во Вьетнаме, и договорились о двусторонних визитах.