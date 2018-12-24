ККС Челябинской области рассмотрит вопрос о прекращении полномочий председателя районного суда

В январе квалификационная коллегия судей области рассмотрит вопрос о прекращении полномочий председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой. Соответствующая информация опубликована на сайте ККС, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос о прекращении полномочий председателя райсуда будет рассмотрено на основании обращения Совета судей Челябинской области. также будет рассмотрен вопрос о привлечении Лутфуллоевой к дисциплинарной ответственности.

Заседание назначено на 18 января.