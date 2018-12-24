24 Декабря 2018
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Политика За рубежом

СМИ: Сын Каддафи просит политической поддержки у Москвы

Сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи просит политической поддержки у России. Об этом со ссылкой на источник в Москве сообщает Bloomberg.

По данным издания, представитель Саифа аль-Ислама в начале декабря передал заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову письмо для Владимира Путина.

По информации Bloomberg, сын Каддафи собирается выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии, которые планируются на 2019 год.

Саиф аль-Ислам был арестован на юге Ливии в ноябре 2011 года отрядами бандитов, которые удерживали его под арестом, отказываясь передавать центральному правительству в Триполи.

В 2105 году суд приговорил его, а также нескольких высокопоставленных чиновников при режиме Каддафи к расстрелу. Однако в середине 2017 года Саифа аль-Ислама освободили после принятого закона о всеобщей амнистии.

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СМИ: Сын Каддафи просит политической поддержки у Москвы

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Теги: саиф аль-ислам, ливия, владимир путин



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