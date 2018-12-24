В Сысерти на дне рождения у подруги 16-летнюю девочку убили осколком стекла

Ночью 22 декабря в городе Сысерти на дне рождения у подруги умерла 16-летняя девочка. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, один из гостей, находясь в алкогольном опьянении, повалил девочку на осколки разбитого стекла от картины, в результате чего она скончалась на месте.

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело. В совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), подозревают 19-летнего парня.

По версии следствия, в одном из домов по улице Розы Люксембург в Сысерти парень толкнул свою знакомую на почве личной неприязни. В результате падения девушка получила резаное ранение шеи и скончалась на месте происшествия, по предварительным данным, от массивной кровопотери.

В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

"Для определения точной причины смерти потерпевшей проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, истребована и анализируется характеризующий материал в отношении подозреваемого и потерпевшей. В ходе расследования следователем СКР устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению данного особо тяжкого преступления, с целью последующего принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов впредь", - пояснили в пресс-службе регионального СКР.

Как рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, подозреваемый молодой человек был задержан сотрудниками полиции ОВД Сысерти по горячим следам.