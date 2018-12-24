24 Декабря 2018
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Спорт Свердловская область

"Лыжню России" перенесли из Екатеринбурга в Нижний Тагил из-за строительства конгресс-холла

В Свердловской области всероссийская гонка "Лыжня России-2019" состоится в феврале на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Как пояснили в мэрии, организаторы мероприятия отказались от проведения лыжни на территории МВЦ "Екатеринбург-Экспо" из-за строительства здания конгресс-холла. При этом полигон "Старатель" отвечает всем требованиям, предъявляемым к проведению мероприятий такого уровня. На этой неделе состоится заседание, на котором будут обсуждаться все организационные вопросы.

Напомним, в "Лыжне России-2018" в Екатеринбурге приняли участие более 21 тыс. человек. При этом в уральской столице не хватило снега для ее проведения.

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"Лыжню России" перенесли из Екатеринбурга в Нижний Тагил из-за строительства конгресс-холла

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Теги: Лыжня России, перенос, Екатеринбург, Нижний Тагил



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