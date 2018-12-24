В Тюменской области создан департамент гражданской защиты и пожарной безопасности

В Тюменской области создан департамент гражданской защиты и пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор на заседании президиума регионального правительство, которое состоялось в пятницу.

В обязанности ведомства входит защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность и гражданская оборона. Координировать и контролировать деятельность нового департамента будет заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, в список полномочий которого недавно также были включены вопросы инвестполитики.