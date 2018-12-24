24 Декабря 2018
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Религия Свердловская область

Для паломников запустят бесплатную электричку из Екатеринбурга в Верхотурье и обратно

В последние дни 2018 года, 30 и 31 декабря, в Верхотурье и селе Меркушино пройдут празднования по случаю Дня прославления святого праведного Симеона Верхотурского. Для паломников запустят бесплатную электричку.

Как сообщили Накануне.RU в Екатеринбургской епархии, в эти дни пройдут праздничные богослужения, которые возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Для паломников Свердловская железная дорога традиционно запускает бесплатный электропоезд из Екатеринбурга в Верхотурье и обратно. Расписание движения электрички можно посмотреть на сайте епархии.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре обновленный Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотурье принял первый крупный праздник с момента реконструкции. Тысячи верующих со всего региона отметили перенесение мощей Симеона Верхотурского из Меркушино.

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Для паломников запустят бесплатную электричку из Екатеринбурга в Верхотурье и обратно

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Теги: паломники, электричка, Екатеринбург, Верхотурье



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