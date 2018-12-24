Мэй в рождественском обращении поблагодарила военных "за защиту от российского вторжения"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обращаясь с рождественским посланием к британским военнослужащим, поблагодарила их за "защиту от российского вторжения".

По ее словам, ВС в уходящем году были задействованы "при защите" британских "территориальных вод и воздушного пространства от российского вторжения", а также в деле усиления "союзников в Восточной Европе", передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр выразила надежду на прекращение "нападений" российской стороны, "подрывающих международные договоренности и международную безопасность".

Между тем, постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов отмечал, что у Терезы Мэй, скорее всего, будут невеселые рождественские каникулы.

Он призвал Мэй не радоваться согласованию проекта договора о Brexit, так как он пока не утвержден в британском и европейском парламентах.