24 Декабря 2018
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"Сестры по несчастью": бывшие жены Кержакова объединились

Третья жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова опубликовала в Instagram неожиданное фото: селфи с Екатериной Сафроновой, второй женой все того же Кержакова.

"Спасибо тебе за поддержку", - подписала снимок Тюльпанова и добавила хэштег "сестры по несчастью".  

При каких обстоятельствах встретились женщины – не уточняется.

Сценарий совместной жизни с Александром у Екатерины и Миланы очень похож. У обеих в скоротечном браке с футболистом родился сын, обеих бывший супруг обвинял в употреблении запрещенных веществ и судился за право родительской опеки. В случае с Сафроновой Кержакову удалось отсудить ребенка, с Тюльпановой сейчас судебный процесс в разгаре.

Интересно, что в свое время обе давали интервью по поводу друг друга. Так, Милана будучи в статусе любимой женщины Кержакова не лучшим образом отзывалась о Екатерине и защищала мужа, отобравшего ребенка у матери. Позже, когда Милана сама попала в точно такую же ситуацию, Сафронова как-то раз кинула: "Хочется теперь показать ей эти интервью и посмотреть девушке в глаза". Что ж, вероятно девушки теперь вдоволь насмотрелись друг другу в глаза.

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"Сестры по несчастью": бывшие жены Кержакова объединились

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Теги: милана кержакова, екатерина сафронова, александр кержаков, развод



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