24 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге возле Оперного театра уже в седьмой раз установили "абажуры Ради"

В Екатеринбурге в ночь на 24 декабря на аллее рядом с Оперным театром появились оранжевые абажуры художника Тимофея Ради, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На своей странице в Facebook он прокомментировал это явление, как "7:0". Отметим, что мэрия Екатеринбурга пыталась демонтировать абажуры.

абажуры, фонари в сквере у Оперного театра(2018)|Фото: Накануне.RU

абажуры, фонари в сквере у Оперного театра(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что впервые абажуры в уральской столице появились в начале 2013 года в рамках фестиваля "Не темно". Екатеринбуржцы идею художника поддержали, однако они пришлись не "по вкусу" городской мэрией, которая заявила, что их установка не согласована. Позднее художник сам убрал инсталляцию. За эти годы граждане очень полюбили инсталляцию и активно боролись за возвращение объектов на прежнее место. После волны гнева у населения, абажуры вернули. С тех пор каждую зиму художник устанавливает их на проспекте Ленина.

абажуры, фонари в сквере у Оперного театра(2018)|Фото: Накануне.RU

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В Екатеринбурге возле Оперного театра уже в седьмой раз установили "абажуры Ради"

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Теги: Тимофей Радя, екатеринбург, абажуры



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