24 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске директор "Перспективы" сядет в тюрьму за посредничество в передаче взятки

В Челябинске директор ООО "Перспектива" получил 4 года и 2 месяца в колонии строгого режима, его признали виновным в посредничестве в передаче взятки и посредничестве в коммерческом подкупе.

В 2015 году злоумышленник стал посредником при получении части коммерческого подкупа, передав почти 2,5 млн рублей сотруднику "Ростелекома" от бизнесмена за победу фирмы в конкурсе "Безопасный город. Челябинск", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Позже была аналогичная взятка в размере уже 8 млн рублей.

Помимо тюремного срока директор "Перспективы" должен заплатить штраф в размере 8 млн рублей.

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В Челябинске директор "Перспективы" сядет в тюрьму за посредничество в передаче взятки

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Теги: Перспектива, посредник, взятка, коммерческий подкуп, суд, ФСБ



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