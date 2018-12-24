Дума Екатеринбурга намерена утвердить новую схему городской власти и решать вопросы через чат в "вотсапе"

Депутаты думы Екатеринбурга на внеочередном заседании комиссии по местному самоуправлению, созванной по инициативе спикера Игоря Володина, одобрили проект структуры городской администрации, предложенный мэром Александром Высокинским, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее рассмотреть проект члены профильной комиссии отказались, поскольку им не были предоставлены положения о формируемых подразделениях администрации.

На этот раз пакет документов на 49 листах заранее раздали народным избранникам.

"Я всё добросовестно прочитал за выходные дни вместо того, чтобы с детьми наряжать ёлку", - признался, открывая заседание, председатель комиссии Алексей Вихарев.

Начальник отдела кадровой и муниципальной службы администрации города Елена Хазова доложила народным избранникам, что изменения в структуре администрации не повлекут дополнительных расходов из бюджета, например, переформирование отделов в департаменты намерены производить за счет оптимизации штатного расписания.

По словам Хазовой, заместители глав по своему функционалу будут соответствовать восьми направлениям Стратегии развития Екатеринбурга. Вводится должность вице-мэра по внутренней и информационной политике (вместо зама по организации международных значимых мероприятий, которую сейчас занимает политолог Анатолий Гагарин).

Приводятся в соответствии с функциональными задачами названия комитетов, управлений, департаментов и отделов администрации города. Например, теперь в структуре появятся комитеты по развитию физической культуры спорта, организационного обеспечения и протокола; управление по развитию внешних экономических связей; департамент по аналитической работе предлагается разделить на департаменты по внутренней политике и по информационной политике.

"Тренд на политизацию администрации города", - отметил депутат Константин Киселев, указав на то, что в структуре власти появился департамент внутренней политики. В то время как, по его мнению, местное самоуправление апиори должно быть деполитизированным. Тем не менее, депутат проголосовал за проект, предложив в дальнейшем ввести ещё и должность руководителя администрации мэра: "Мы дали Александру Геннадьевичу Высокинскому карт-бланш на работу, пусть он им воспользуется".

Отметим, что завтра исполнится ровно 3 месяца, как Высокинский приступил к обязанностям высшего должностного лица столицы Среднего Урала.

В завершение заседания председатель комиссии Алексей Вихарев предложил депутатам создать общий чат в мессенджере WhatsApp, "чтобы оперативнее решать рабочие вопросы". Коллеги с ним согласились, пообещав быть в Сети.

Окончательное решение по предложенной схеме горадминистрации дума примет завтра на своём последнем в этом году заседании.