Дума Екатеринбурга намерена утвердить новую схему городской власти и решать вопросы через чат в "вотсапе"

24 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область

Дума Екатеринбурга намерена утвердить новую схему городской власти и решать вопросы через чат в "вотсапе"

Депутаты думы Екатеринбурга на внеочередном заседании комиссии по местному самоуправлению, созванной по инициативе спикера Игоря Володина, одобрили проект структуры городской администрации, предложенный мэром Александром Высокинским, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее рассмотреть проект члены профильной комиссии отказались, поскольку им не были предоставлены положения о формируемых подразделениях администрации.
На этот раз пакет документов на 49 листах заранее раздали народным избранникам.

"Я всё добросовестно прочитал за выходные дни вместо того, чтобы с детьми наряжать ёлку", - признался, открывая заседание, председатель комиссии Алексей Вихарев.

Начальник отдела кадровой и муниципальной службы администрации города Елена Хазова доложила народным избранникам, что изменения в структуре администрации не повлекут дополнительных расходов из бюджета, например, переформирование отделов в департаменты намерены производить за счет оптимизации штатного расписания.

По словам Хазовой, заместители глав по своему функционалу будут соответствовать восьми направлениям Стратегии развития Екатеринбурга. Вводится должность вице-мэра по внутренней и информационной политике (вместо зама по организации международных значимых мероприятий, которую сейчас занимает политолог Анатолий Гагарин).

Приводятся в соответствии с функциональными задачами названия комитетов, управлений, департаментов и отделов администрации города. Например, теперь в структуре появятся комитеты по развитию физической культуры спорта, организационного обеспечения и протокола; управление по развитию внешних экономических связей; департамент по аналитической работе предлагается разделить на департаменты по внутренней политике и по информационной политике.

"Тренд на политизацию администрации города", - отметил депутат Константин Киселев, указав на то, что в структуре власти появился департамент внутренней политики. В то время как, по его мнению, местное самоуправление апиори должно быть деполитизированным. Тем не менее, депутат проголосовал за проект, предложив в дальнейшем ввести ещё и должность руководителя администрации мэра: "Мы дали Александру Геннадьевичу Высокинскому карт-бланш на работу, пусть он им воспользуется".

Отметим, что завтра исполнится ровно 3 месяца, как Высокинский приступил к обязанностям высшего должностного лица столицы Среднего Урала.

В завершение заседания председатель комиссии Алексей Вихарев предложил депутатам создать общий чат в мессенджере WhatsApp, "чтобы оперативнее решать рабочие вопросы". Коллеги с ним согласились, пообещав быть в Сети.

Окончательное решение по предложенной схеме горадминистрации дума примет завтра на своём последнем в этом году заседании.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дума Екатеринбурга намерена утвердить новую схему городской власти и решать вопросы через чат в "вотсапе"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: екатеринбург, городская дума, новая схема городской власти



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2813

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети