Якутский Дед Мороз посетовал на меркантильность современных детей

Якутский Дед Мороз Эьээ Дьыл считает, что российские дети стали более меркантильными.

Дед Мороз, давший интервью РИА Новости, отметил, что ему приходит много писем от детей со всей страны. Чаще всего они хотят найти под елкой дорогие гаджеты.

Однако, добавил Эьээ Дьыл, встречаются ребята, которые просят подарить на Новый год здоровье своим близким.

Эьээ Дьыл (в переводе с якутского - Дед Сезон) - один из двух Дедов Морозов республики. Персонажа придумал доктор биологических наук Гавриил Угаров.

В прошлом году, накануне Нового года, сургутянин украл мешок Деда Мороза с новогодними подарками.

Как сообщало Накануне.RU, в музее шло торжественное новогоднее мероприятие. Мешок с подарками работники оставили у входа. Преступник из окна своей квартиры увидел "бесхозные" подарки и решил украсть их. Сумма ущерба – 12 тыс. руб.