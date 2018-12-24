Проводится дезинфекция классов, мест общего пользования и цехов пищеблока. Проведен забор материала у сотрудников пищеблока школы, проб готовой продукции, смывов, воды, дезинфицирующих средств.

Среди учащихся гимназии зарегистрированы заболевания острой кишечной инфекции неустановленной этиологии. Сейчас по данному факту проводится расследование.

В Челябинске учеников гимназии №10 отправили на досрочные каникулы из-за вспышки кишечной инфекции. Сейчас в учреждении проводится дезинфекция, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Челябинске учеников гимназии отправили на досрочные каникулы из-за вспышки кишечной инфекции





