24 Декабря 2018
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Происшествия Тюменская область

В Тюмени избившие прохожих лопатами рабочие доставлены в полицию

В Тюмени произошла драка между пятью людьми, трое из которых – дорожные рабочие, передает корреспондент Накануне.RU.

21 декабря дорожники убирали снег в центре города. К ним подошли двое пьяных мужчин. Они начали приставать к рабочим, забирать у них телефоны. Конфликт перерос в силовую фазу – в ход пошли лопаты, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь мэрии Гульнара Сидоркина. То, как рабочие защищаются от напавших, и попало на видео. Позже работники сами вызвали на место полицию. Правоохранители приехали и забрали нетрезвых мужчин, а жертвы нападения стали работать дальше.

Начальник отдела информации и общественных связей областного управления МВД Светлана Новик рассказала Накануне.RU, что сегодня рабочих доставили в городской отдел полиции №4 для выяснения всех обстоятельств потасовки. Они заявили силовикам, что прохожие попросили у них закурить, также им не понравилось, как рабочие убирают снег. Сигарет не оказалось, разговор перешел в драку. Вторая сторона ни в полицию, ни к медикам не обращалась.

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В Тюмени избившие прохожих лопатами рабочие доставлены в полицию

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Теги: рабочие, лопата, Гульнара Сидоркина



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