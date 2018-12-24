Рогозин предложил Индонезии помощь в создании системы предупреждения о бедствиях

Россия готова оказать Индонезии помощь в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Twitter.

Послу Индонезии направлено приглашение ознакомиться с возможностями российской орбитальной системы зондирования Земли.

Готовы оказать содействие Джакарте в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях. Пригласили посла Индонезии ознакомиться с возможностями российской орбитальной системы дистанционного зондирования Земли pic.twitter.com/Avkn0f21to — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 24 декабря 2018 г.

Цунами обрушилось 22 декабря. 222 человека погибли, еще более 840 человек получили ранения, 28 пропали без вести. По словам спасателей, число погибших еще вырастет, так как данные по некоторым районам не поступали.

Волны были вызваны подвижкой дна в результате извержения вулкана Каракатау. По этой причине жители прибрежной зоны не видели и не чувствовали приближение цунами. Жители заявили только, что "внезапно появилась волна высотой 3 метра", пишет Regnum.