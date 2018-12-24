Начальником тюменской областной ГИБДД стал Александр Селюнин

Заместитель начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин возглавил его, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД.

Читайте также: Михаил Киселев стал начальником тюменской областной ГИБДД

Приказ подписан министром внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Селюнин родился 13 декабря 1977 года в селе Ярково Тюменской области. В 2000 г. окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Прошлякова по специальности "Гусеничные машины" по квалификации инженер-механик. В органах внутренних дел – с 2002 г. В 2012-16 гг. возглавлял отдел ГИБДД полиции Тюмени. С 2016 г. – заместитель начальника регионального управления ГИБДД.