24 Декабря 2018
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В Нижнем Тагиле передано в суд уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в сфере предпринимательства

В Нижнем Тагиле окончено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве с деньгами челябинской металлургической компании. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, материалы дела направлены в Тагилстроевский районный суд для рассмотрения по существу.

Установлено, что фигурант дела, являясь учредителем и директором фирмы, с апреля по декабрь 2013 года обманом похитил свыше 11 млн рублей у челябинской металлургической компании.

По данным Горелых, коммерсант заключил договор с предприятием на поставку более 50 тонн шлакового и доменного щебня различных фракций для нужд предприятия в Тюменской области. В рамках договорных отношений он обязался в полном объеме перечислить денежные средства за отгруженную продукцию, но свои обязательства не исполнил. Используя свое служебное положение, из корыстных побуждений мужчина присвоил и распорядился денежными средствами по собственному усмотрению. Также злоумышленник "для виду" перечислил в адрес поставщиков только часть оговоренной суммы.

Представители МВД выяснили, что в целях сокрытия факта хищения и невозможности взыскания денег обвиняемый в ноябре 2013 года перерегистрировал свою фирму на подставное лицо.

"Окончить предварительное следствие удалось лишь в декабре 2018 года, так как, находясь под подпиской о невыезде, фигурант скрылся от органов предварительного следствия. Объявленный в федеральный розыск, он был задержан сотрудниками полиции в конце октября текущего года в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа, где долгое время проживал на съемных квартирах. Задержанный помещен в следственный изолятор № 3 Нижнего Тагила", - прокомментировал полковник Горелых.

Следователи и оперативники ОВД приняли меры по возмещению материального ущерба, причиненного действиями недобросовестного предпринимателя. Кроме того, обвиняемый добровольно возместил часть причиненного ущерба в размере 100 тыс. рублей.

По данному факту органами предварительного следствия МУ МВД России "Нижнетагильское" в августе 2014 года было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.4 УК РФ – мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

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В Нижнем Тагиле передано в суд уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в сфере предпринимательства

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Теги: уголовное дело, мошенничество, суд, предприниматель



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