На Южном Урале усилили наказание членам банды, которые занимались незаконным проведением азартных игр

В Чебаркуле суд усилил наказание 13 членам банды, которые организовали незаконную игорную деятельность.

Ранее одному из членов ОПГ по фамилии Кудряков дали 2,5 года тюрьмы и штраф в 150 тыс. рублей, Логвиненко - 2 года и 3 месяца лишения свободы, женщины по фамилиям Несмеянова и Амеличева - по 2 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Прокурор посчитал, что в наказании суд исключил из объема обвинения те факты, что члены банды извлекли из своей преступной деятельности доход в крупном и особо крупном размерах.

Штраф Кудрякову увеличен на 50 тыс. рублей, также усилен испытательный срок. Остальным преступникам тоже усилили испытательный срок.