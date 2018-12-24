"Мечел-кокс" оштрафовали за экологические нарушения

В Челябинске завод "Мечел-кокс" оштрафовали на 310 тысяч рублей за нарушения законодательства в сфере обеспечения экологической безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что газоочистные установки на источниках выбросов не обеспечивает обезвреживание выбросов на уровне установленных проектных и пуско-наладочных показателей. Также выявлены нарушения на источниках в период действия неблагоприятных метеорологических условий II степени.

Отходы второго класса опасности хранятся на открытой площадке, не исключающей свободный доступ и контакт с указанными отходами посторонних лиц, что создает угрозу причинения вреда здоровью граждан и окружающей среде.

Предприятие привлекли к административной ответственности.