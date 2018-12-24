Общественники обжаловали в ФАС торги "Югры-Экологии" на вывоз мусора в Нижневартовске

Общественная организация "СТОПкартель" оспаривает в ФАС торги компании "Югра-Экология" на право быть поставщиком услуг по транспортировке мусора твердых коммунальных отходов на территории Нижневартовска, передает корреспондент Накануне.RU.

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Общественники полагают, что компания нарушила постановление Правительства РФ и федеральные законы при объявлении аукциона. Среди прочего в заявлении говорится, что публикация заявки не по "Закону о контрактной системе" нарушает требования пункта 4 правил, утвержденных постановлением правительства №1133 и статьи 15 №44-ФЗ. Отметим, начальная цена лота – 1 млрд 47 млн 870 тыс. руб.

В пресс-службе ФАС Накануне.RU сообщили, что жалоба поступила. Ее рассмотрит центральный аппарат службы. Дата заседания уточняется.

Напомним, это уже не первый конфликт, в котором участвует "Югра-Экология". Ранее прокуратура ХМАО полагала, что при выдаче документа на право обращения с отходами нарушен порядок принятия решения и не учтены положения санитарно-эпидемиологического законодательства. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать окружное управление Роспотребнадзора отменить приказ о предоставлении организации лицензии, однако позже отозвало иск.