24 Декабря 2018
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Общество За рубежом

Госдеп заявил о возможности терактов в Барселоне во время рождественских праздников

Госдепартамент США предупредил о возможности терактов в столице испанской Каталонии Барселоне.

Туристам и местным жителям во время рождественских праздников советуют быть осторожными в районе Рамбла.

21 декабря в Барселоне прошли акци протеста, организованные радикальными каталонскими сепаратистами. Как сообщает Regnum, были задержаны 11 членов Комитетов по защите республики (СDR).

Их недовольство вызвало проведение в столице Каталонии совета министров во главе с главой правительства Педро Санчесом.

В начале декабря Ким Торра, председатель правительства Каталонии, провел 48-часовую голодовку. Он решил сделать это в поддержку каталонских политиков, находящихся в предварительном заключении, и направился в барселонский район Сарриа, где несколько человек устроили голодовку в знак протеста.

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Госдеп заявил о возможности терактов в Барселоне во время рождественских праздников

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Теги: барселона, госдеп сша, теракты



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