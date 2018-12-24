Координатор штаба Навального в Челябинске намерен участвовать в конкурсе на пост главы города

Координатор штаба Навального в Челябинске Борис Золотаревский заявил о своем желании участвовать в конкурсе на пост главы города, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, конкурс на пост главы города был объявлен 18 декабря. Документы от кандидатов будут принимать с 20 декабря по 15 января. Сам конкурс пройдет 22 февраля.

Ранее о своем желании участвовать в конкурсе заявил лидер движения "Стоп-ГОК" Василий Московец.