Число жертв цунами в Индонезии превысило 200 человек

Цунами, которое обрушилось на Индонезию, унесло жизни 222 человек.

Еще более 840 человек получили ранения, а 28 пропали без вести. По словам спасателей, число погибших еще вырастет, так как данные по некоторым районам не поступали, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о 168 погибших в результате стихии. Власти ожидают, что число погибших вырастет до нескольких тысяч.

Цунами обрушилось 22 декабря. Волны были вызваны подвижкой дна в результате извержения вулкана Каракатау. Разрушены десятки домов.