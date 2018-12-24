"Прямую линию" с Путиным в 2019 году перенесут

"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году перенесут.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, она состоится перед майскими праздниками.

"Перед майскими праздниками... проходит "прямая линия". Сразу начнем [к ней] готовиться", — отметил официальный представитель Кремля, сообщает РИА "Новости".

В нынешнем году "пряма линия" с Путиным прошла 7 июня. Она прошла в новом формате: гостей в зале не было, а вопросы появлялись на интерактивных мониторах или их зачитывали ведущие и волонтеры.

Отсутствие зрителей в студии объясняется тем, что президенту хотелось уделить внимание именно тем людям из регионов, кто приехать на личную встречу в Москву не может. Технические нововведения позволили обеспечить оперативный отклик чиновников. Владимир Путин связывался с теми, чьи профильные темы затрагивались на "линии".