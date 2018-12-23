Медведева и Туктамышева не вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав национальной команды для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января.

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева не попала в основной состав сборной, она - в числе запасных.

Ранее спортсменка провалила короткую программу на Чемпионате России, который проходил в Саранске. Медведева осталась без медали, заняв седьмое место.

Кроме того, не выступит на чемпионате Европы и фигуристка Елизавета Туктамышева, она также включена в число запасных. Напомним, она не смогла принять участие в чемпионате России. После возвращения с финала Гран-при в Ванкувере фигуристка попала в больницу с подозрением на воспаление легких.

На турнир в Минск едут Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова.